Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Trump, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziye mesajını iletti. Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

Taziyelerini iletti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.