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Erdoğan, Elazığ ve Malatya için talimat verdi!

Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarının 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Depremde zarar görenlere yönelik destekler açıklandı
Öte yandan, Elazığ depreminde zarar görenlere yönelik destekleri açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek" ifadesini kullanmıştı.

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