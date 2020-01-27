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Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Erdoğan, Elazığ'daki depremde bir aileyi kurtararak gündeme gelen Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilebileceğini söyledi.

Elazığ'da yaşanan depreminin ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarda bulundu.

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile dün bir araya gelmişti. Mahmud'un bu davranışı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

"Vatandaşlık tabii ki verilir"
Vatandaşlık verilmesi gündemde olan Mahmud için Erdoğan, "Mahmud kardeşimize vatandaşlık tabii ki verilir. Burada okuyor. Türkçe de biliyor." ifadelerini kullandı.

Kobi’lere destek
Bölgedeki hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Elazığ ve Malatya’da KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz. 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler." bilgisini verdi.

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