HABER /  YEREL

Borsa günü düşüşle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kaybıyla 120.149,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.992,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Elazığ ve Malatya için talimat verdi!
Erdoğan'ın ziyareti Cezayir basınında geniş yer buldu
Bulgaristan'da grip alarmı Okullar tatil edildi Ameliyatlar yapılamıyor
Deprem şakası yaptığını söyleyen kişiye bakın kaç lira ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle görüşecek! Masada önemli konular var
Depremde ölenler şehit mi tartışmasına Diyanet son noktayı koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı
Elazığ seferberliğinde 3. gün
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem
Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te
Staples Center önünde Kobe Bryant için yas tuttular
İBB burs başvurusu yapma 2020 TC ile burs başvurusu yapma
Yorumlar