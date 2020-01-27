Elazığ seferberliğinde 3. gün

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında acil koduyla harekete geçen İHH Arama Kurtarma ekipleri, depremin üçüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Ekipler bir yandan arama kurtarma faaliyetlerine destek verirken diğer yandan da yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Elazığ ve Malatya’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tüm Türkiye’nin kalbi depremzedeler için attı. Haberi alır almaz İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri harekete geçti. İHH Genel merkezinde kurulan Afet Yönetim Masası’nda son durum değerlendirildi. İlk etapta 244 kişi bölgeye gönderildi. Daha sonra ise yeni takviyelerle birlikte bu sayı 314’e yükseltildi. Arama kurtarma personel ve gönüllülerinden oluşan İHH ekibi; İstanbul, Bursa ve 31 ilden yola çıktı. Genç İHH ayrıca 125 kişilik ekibiyle çalışmalara destek vermek üzere deprem bölgelerine ulaştı.

Acil yardım TIR’ları bölgede

5 TIR , 4 kamyon ve 2 minibüs acil yardım malzemesi bölgeye sevk edildi. Gönderilen malzeme kalemleri şu şekilde: Bot, mont, eldiven, atkı, battaniye, soba, tüp, katalitik, hazır gıda, bebek maması, kahvaltılık, hijyen paketleri, çocuk bezi ve su. Malatya’yı da etkileyen deprem sonrasında İHH ekiplerinin bir bölümü de Pötürge’deki enkaz bölgesine yönlendirildi. Ekipler burada 250 adet ısıtıcı dağıtımı gerçekleştirdi.

Depremzedelere sıcak yemek

Hatay ve Kilis’ten hareket eden 2 TIR mobil aşevi Elazığ ve Malatya’da konuşlandırıldı. Elazığ’da bulunan mobil aşevinde bugüne kadar 5 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılırken, Malatya’da bulunan aşevinde ise 4 bin kişilik yemek ikramı gerçekleştirildi.

950 çadır kuruldu

Ekiplerimiz, Elazığ ve Malatya’ya ulaşarak hem arama kurtarma hem de acil yardım malzemesi dağıtımlarına başladı. Evleri yıkılan ya da evleri hasar gören depremzedeler için AFAD koordinasyonunda çadır kurulumları yapıldı. Bugüne kadar toplamda 950 çadırın kurulumu tamamlanarak depremzede ailelere teslim edildi.

6 ilde hazır bekleniyor

Herhangi yeni bir olumsuz duruma karşılık İHH Acil Yardım Birimi, 6 ilde hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, aksi bir durumun yaşanmasının ardından bölgeye hızlıca hareket ettirilmek üzere teyakkuz halinde bekletiliyor.

Taziye evlerine ziyaret

Arama kurtarma faaliyetlerinde nöbeti diğer ekip arkadaşlarına devreden İHH Arama Kurtarma teknisyenleri, taziye evlerini ziyaret ederek depremde vefat eden ailelerin acısını paylaştı. İHH Kadın Kolları ise çadırları ziyaret ederek psikososyal destek amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi. Kadın Kolları ayrıca çadırlardaki ailelere battaniye, bebek bezi ve ekmek dağıtımları yaptı.

Altar, 5 farklı bölgeden tepki verdi

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için hassas koku duyusuna sahip arama kurtarma köpeği, enkaz altında kalan depremzedeleri aramak için bölgeye intikal ettirildi. İHH Arama Kurtarma Köpeği Altar, 5 farklı bölgede tepki verdi ve enkaz altında kalan kişilerin yerini tespit etti.

Suriyeli Kahraman Mahmut ziyaret edildi

İHH ekipleri, depremzede Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ın enkaz altında kalması sonucunda elleriyle kazarak enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmut El Osman’ı ziyaret etti. Ziyarette Suriyeli Kahraman Mahmut, bundan sonraki hayatında İHH Arama Kurtarma ekibinde faaliyet göstereceğini ifade etti.

“Kriz bitene kadar deprem bölgesinde olacağız”

3 günün değerlendirmesini yapan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, kriz bitene kadar deprem bölgesinde olacaklarını ifade etti. Durmuş Aydın, şöyle konuştu:

“Ekiplerimiz hızlı bir şekilde koordinasyon merkezimize geldi. Bölgeye gitmek üzere hazırlanan ekiplerimiz neyi, nasıl ve nerede yapacaklarına dair bilgileri aldıktan sonra hızlı bir şekilde havalimanına hareket giderek AFAD’ın bölgeye gönderdiği uçakla Elazığ’a uçtular. Aynı şekilde çevre illerdeki ekiplerimiz de bölgeye intikal ettiler. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da acil yardım çalışmalarımızın fizibilitesinin yaptık. Bu kapsamda düzenli bir şekilde insani yardımın sağlanmasına özen gösterdik. Psikososyal destek vermek üzere hem kadın kollarımız hem de Genç İHH’mız çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede bu çalışmalar devam ederken biz de genel merkez binamızda oluşturduğumuz kriz masasından koordinasyonu sağladık. İHH olarak bölgede kriz bitene kadar çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz.”