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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ABD Başkonsolosunun randevu talebini reddetti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in randevu talebini reddetti. Özcan randevu vermemesinin gerekçelerini bakın nasıl sıraladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell Bolu Belediyesi’nden randevu talep etti.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan olumsuz gelişmeleri değerlendiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konsolosluktan gelen ve gündemi belirtilmeyen randevu talebini reddetti.

Özcan, randevuyu yerinde görmediklerini belirten bir açıklama yazarak ABD Başkonsolosluğu’na gönderdi.

Başkan Özcan sebepleri sıraladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’yi rahatsız eden terör örgütleriyle arasına mesafe koymadığı, Türkiye’ye karşı yaptırım kararlarından vazgeçmediği ve ABD Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı yazdığı hakaret dolu, diplomatik nezaketten uzak mektup için özür dilemediği sürece, Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir suretle hiçbir ABD’li resmi temsilciye randevu verilmeyecektir.” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

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