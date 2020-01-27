İsrail istihbaratı yapımı süren Türkiye'nin en büyük savaş gemisini uzaydan görüntüledi

İsrail istihbaratı, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu ve geminin yapıldığı tersaneyi uzaydan görüntüledi ve bu görüntüleri paylaştı.

Yaklaşık 4 yıl önce yapıma Tuzla tersanesinde başlanan ve 2020 yılının sonunda teslim edileceği açıklanan TCG Anadolu, İsrail’in dikkatini çekti. Veryansın TV'nin haberine göre İsrail istihbarat şirketi ImageSat, TCG Anadolu gemisini ve yapılan çalışmaların ilerleyişinin fotoğraflarını yayınladı.

#Turkey is building its first aircraft carrier TCG "#Anadolu" (L-408). The original plan, which didn't include the ski-jump, changed due to #Turkish #Airforce's decision to buy F-35 jets. This intention was blocked by the #US due to Turkey's purchase of the #Russian #S400. pic.twitter.com/tnBnOwHydQ — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) January 26, 2020

İsrail istihbarat şirketi ImageSat, 22 Ocak’ta da Yavuz gemisinin uzaydan fotoğrafını çekip yayınlamıştı. Geminin bilgilerini ve haritadan koordinatlarını da paylaşmıştı.

Bir tabur askeri alabiliyor

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor. TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

Teknik özellikleri

Uzunluk: 231.82 m

Uçuş güvertesi uzunluğu: 202 m

Genişlik: 32 m

Yükseklik: 58 m

Azami Surat: ~ 21 knot (tam yuk ile)

Sürekli Ekonomik Surat: 16 knot

Menzil: 9.000 nm

Seyir Süresi: 30 gün (lojistik destek almadan)

Hizmet Süresi: 40 yıl

Denizcilik Özelliği

Deniz Durumu 5’te, uçar birlik operasyonları

Deniz Durumu 4’te, yükleme ve boşaltma operasyonları

Uçuş Güvertesi: 5.440 m2 (6 adet iniş noktası, maksimum 35 tona kadar ağırlıktaki platformların inişine uygun)

Hangar Alanı: 900 m2 (F-35B, S-70B, AW-149, CH-47, vb)

Dok Alanı: 1.165 m2 (4 x LCM veya 2 x LCVP)

Ağır Yük Garajı: 1.410 m2 (Tank, AAV, TEU Konteyner, vb)

Hafif Kargo Garajı: 1.880 m2 (AAV, ZPT, Konteyner, vb)

12 derece eğimli kalkış rampası