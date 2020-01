İsrail istihbaratı yapımı süren Türkiye'nin en büyük savaş gemisini uzaydan görüntüledi

Yaklaşık 4 yıl önce yapıma Tuzla tersanesinde başlanan ve 2020 yılının sonunda teslim edileceği açıklanan TCG Anadolu, İsrail’in dikkatini çekti. Veryansın TV'nin haberine göre İsrail istihbarat şirketi ImageSat, TCG Anadolu gemisini ve yapılan çalışmaların ilerleyişinin fotoğraflarını yayınladı.

#Turkey is building its first aircraft carrier TCG "#Anadolu" (L-408). The original plan, which didn't include the ski-jump, changed due to #Turkish #Airforce's decision to buy F-35 jets. This intention was blocked by the #US due to Turkey's purchase of the #Russian #S400. pic.twitter.com/tnBnOwHydQ