Elazığ'da ölü sayısı yine arttı işte açıklanan son rakam

ELAZIĞ depreminde ölü sayısı giderek artıyor. Sabah saatlerinde AFAD sayıyı 39 olarak vermişti. İki kişi daha hayatını kaybetti. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. İşte depremde ölenlerin isimleri...

AFAD sabah saatlerinde Elazığ depremiyle ilgili bir açıklama yapmış ve ölü sayısının 39 olduğunu açıklamıştı. Elazığ'dan bir acı haber daha geldi ve ölü sayısı 41 oldu.

Son vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, enkazdaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldığını, enkazdaki tarama faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

1008 artçı deprem meydana geldi

AFAD tarafından 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 4 bin 46 kişilik personelin görev aldığı belirtildi.

84 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor

Açıklamada, 1008 artçı deprem de meydana geldiği kaydedilerek, "Çalışmalarda toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 41 oldu. Hastanelere başvuran 1607 vatandaştan 1523'ü taburcu edilirken 84 vatandaşımızın tedavisi ise devam ediyor. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 1008 artçı deprem meydana geldi" denildi.

Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor. #Deprem #Elazığ — Mehmet Güllüoğlu 🗺 (@mgulluoglu) January 27, 2020

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)