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Ersun Yanal'dan sürpriz talimat! Falette oynamadan gidiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, lisansı çıkarılamayan Simon Falette'nin geri gönderilmesi için yönetime talimat verdi.

8 Ocak'ta İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atan Simon Falette'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Harcama limitinin aşması nedeniyle lisansı çıkarılamayan Gineli stoper, Eintracht Frankfurt'a gönderilmesi gündeme geldi.

Geri gönderilecek
Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle bu konu hakkında görüşmelere başladı. Yönetim Falette sorununu kısa süre içerisinde çözerek teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği sol bek transferini (Ricardo Rodriguez) gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Yanal talimat verdi
Ersun Yanal, Jailson'un stopere tamamen alışması Adil Rami'nin de form grafiğinin yükselmesi dolayısıyla kadroda Gineli savunmacıya yer olmadığını sarı-lacivertli yönetime bildirdi.

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