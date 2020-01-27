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Eddie Newton Trabzonspor'da antrenmana çıktı

İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan ve bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Eddie Newton, Trabzon'a gelerek teknik ekibe dahil oldu ve takımın çalışmalarında yer aldı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından hız ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Son bölümde ise çift kale maç oynandı. Antrenmana uzun süredir sakatlıkları devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Daniel Sturridge ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer alan Caleb Ekuban ile Filip Novak ise daha sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.

TEKNİK KADRO GENİŞLİYOR
Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hüseyin Çimşir'in ekibi de genişliyor. İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan ve bordo-mavililerin anlaşma sağladığı Eddie Newton, Trabzon'a gelerek teknik ekibe dahil oldu ve takımın çalışmalarında yer aldı.

STURRIDGE FENERBAHÇE MAÇIYLA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Trabzonspor'da, Antalya kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ligin ikinci yarısında henüz süre alamayan Daniel Sturridge de sahada çalışmalara başladı. Takımla çalışmalara da bu hafta başlayacağı belirtilen İngiliz futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasıyla da takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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