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Bekir Pakdemirli açıkladı! Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

ELAZIĞ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 33 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 6.8'lik deprem felaketini yaşayan Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

Destek ödemesi öne çekildi

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti: Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün (27.01.2020) saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız.

33 milyon TL ödenecek

Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilerimize; buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, ÇATAK için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira olmak üzere toplamda 33,3 milyon destek ödemesi yapacağız.

Yapacağımız bu destek ödemeleri çiftçilerimize, üreticilerimize hayır olsun. Bu vesile ile Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

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