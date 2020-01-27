Ankara'da arka arkaya deprem! Son depremleri Kandilli açıkladı

ANKARA'nın Akyurt ilçesi saat 13:51 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu depremin ardından Ankara'da 3 ayrı deprem daha oldu.

Ankara’da arka arkaya meydana gelen 4 deprem korkuttu. Merkez üssü Ankara’nın Akyurt ilçesi olarak belirlenen ilk depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. İlk depremden 9 dakika sonra 3 deprem daha meydana geldi.

Ankara'daki depremler Kandilli tarafından şöyle duyuruldu:

Ankara Akyurt saat 13.51 depremin büyüklüğü 3.9

Ankara Akyurt saat 14.00 depremin büyüklüğü 3.3

Ankara Akyurt saat 14.09 depremin büyüklüğü 2.0

Ankara Akyurt saat 14.11 depremin büyüklüğü 2.6

Son depremler

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, öğle saatlerinde İstanbul Şile merkezli bir deprem de kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler şöyle: