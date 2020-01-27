AKUT güvendeyim android - iOS deprem uygulaması! Yerinizi haber veriyor
Deprem durumunda internet olmasa bile AKUT güvendeyim uygulaması bulunduğunuz yerin konumunu numarasını kaydettiğiniz yakınlarınıza iletiyor. Peki AKUT güvendeyim android ve ios uygulamasını nasıl indirecek nasıl kayıt yapacaksınız.
Deprem sonrasında vatandaşların yakınlarına ulaşmaya çalışması nedeniyle şebeke sistemleri çökebiliyor. AKUT'un Güvendeyim uygulaması ise internete ihtiyaç duygumadan deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor. Peki Akut Güvendeyim uygulaması android ve iphone cep telefonlarına nasıl indirilip kuruluyor? İşte kullanımı hayli kolay olan güvendeyim uygulaması hakkında bilgiler:
AKUT Güvendeyim uygulaması, yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS olarak bildirmenizi sağlar. Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir. Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir.
AKUT Güvendeyim uygulamasını android ve iOS (iphone) cep telefonlarınıza indirmeniz yeterli. Uygulama tamamen ücretsiz.
Android telefonlar için indirme linki
iOS İphone cepler için indirme linki
Uygulamayı cep telefonunuza indirdikten sonra ayarlar kısmını tıklayın. Karşınıza yukardaki görseldeki gibi bir alan gelecek. O alana deprem anında yerinizi bildiren mesajı göndermek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin. En fazla 5 numara kayıt hakkı var. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemenizi öneriliyor.