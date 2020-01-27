AKUT güvendeyim android - iOS deprem uygulaması! Yerinizi haber veriyor

Uygulamayı cep telefonunuza indirdikten sonra ayarlar kısmını tıklayın. Karşınıza yukardaki görseldeki gibi bir alan gelecek. O alana deprem anında yerinizi bildiren mesajı göndermek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin. En fazla 5 numara kayıt hakkı var. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemenizi öneriliyor.