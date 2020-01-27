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Reina saldırganı için istenen ceza belli oldu! 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Savcılık, Reina'yı kana bulayan Abdülgadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017'nin ilk saatlerinde düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 58 sanıklı davanın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Savcılık, mütalaasında Abdülgadir Masharipov'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Diğer sanıklar hakkında da çeşitli sürelerde hapis cezası istenen mütalaada, 8 sanığın beraati talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi 'maktul', 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi 'mağdur' ve 'müşteki' olarak yer alıyor. İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 58 sanık bulunuyor.

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