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Bakan Murat Kurum açıkladı! Elazığ'da 2 bin yeni konut yapımına bugün başlıyor

Tüm ülkede büyük acılara sebep olan Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.

Bakan Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Hem Sürsürü hem de Mustafa Paşa mahallesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı." dedi.

Binaların yıkımını dün başlattık

Sahada 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüldüğünü açıklayan Bakan Kurum "Her türlü detayı inceliyoruz. Hasar tespit çalışmaları 10 gün içinde tamamlanacak. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı bina var. 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalardan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. Bu binaların yıkımını dün başlattık. Malatya'da toplam 155 yıkık, 1278 de hasarlı bina mevcut. Diyarbakır'da ise toplam 16 ağır hasarlı binamız var. 

Sürsürü'deki çalışmalar

Sürsürü'de arama kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzere. Mustafa Paşa'da ise tamamlandı. Sürsürü mahallesinde deprem neticesinde yıkılan Dilek Sitesi yanındaki binalarda da hasar tespiti yapmaya bu sabah başladık. 9 binada ağır hasar tespit ettik, bu binalar da yıkılacak.

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