İBB burs ücreti kaç para ilk burs ödemesi ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları başladı son gün 6 Şubat. . İBB ortalama yıllık 30 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacak. Taksitlerde öğrencilere yapılacak olan burs ödemeleri için başvuru ekranı açıldı. Peki İBB bursu alma şartları neler, hangi öğrenciler İBB burs başvurusu yapabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. Peki 30 bin öğrenciye taksitlerle ödenecek, yıllık eğitim yardımı yapılacak İBB bursu için başvuru nasıl yapılır?

Yeni başvurular başladı:

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Başvurular, 6 Şubat tarihinde sona erecek. 7 – 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat’ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi İBB’nin sitesi yayınlanacak.

Öğrenciler belgelerini 11 – 22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat’ta yedek liste açıklanacak.

İBB, 2020-2021 yılı için daha çok öğrenciye, daha yüksek miktarda eğitim yardımı yapabilmek için hazırlıklara da şimdiden başlandı.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI

İBB burs başvurusu nasıl yapılır:

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB burs başvuru şartları neler:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru için gerekli belgeler neler:

*Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

*Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

*Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

*Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

*Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır.

*Kayıt donduran kardeşler öğrenci sayılmaz.

*Açık öğretimde okuyan kardeşler öğrenci sayılmaz.

*Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

*Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge*

*Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Not ortalaması düşürüldü burs alma şartı kaldırıldı:

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.