Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 50 kişiye soruşturma

ELAZIĞ'ı sarsan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takibe alınan şüphelilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.

Başsavcılık takibe aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak, algı oluşturmaya çalışan kişiler takibe alındı.

50 kişi hakkında soruşturma

Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında; 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.