HABER /  YEREL

Antalya'da korkutan yangın cayır cayır yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir narenciye işleme tesisi ve soğuk hava deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki tesis ve soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tesistekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tesisten yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görünüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Akbank Elazığ ve Malatya depremzedelerinin kredi borcunu faizsiz 3 ay erteleyecek
Depremzedeler için 30 bin ton kömür dağıtılacak
Bakan Süleyman Soylu depremzedeleri enkazdan çıkaran SuriyeIi Mahmud'a sarılarak teşekkür etti
Bakan Murat Kurum açıkladı! Elazığ'da 2 bin yeni konut yapımına bugün başlıyor
Bekir Pakdemirli açıkladı! Elazığ ve Malatya'daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
Berna Laçin kendisiyle dalga geçin diyen Ahmet Hakan'a sert çıktı terbiye yoksunu
ÖNCEKİ HABERLER
Cemil Kazancı eşi Ayşe Kazancı kimdir çok ünlü işletmenin sahibi
Adis Jahovic, en az 3 hafta yok
Diyarbakır HDP il binası önündeki aileler depremzedelere atkı örüyor
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord yolunda
Cemil Kazancı kimdir aslen nereli rekor bağış yaptı Cemil Kazancı hayatı
Ramazan ne zaman başlayacak 2020 ilk oruç hangi gün?
Yorumlar