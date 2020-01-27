Cemil Kazancı eşi Ayşe Kazancı kimdir çok ünlü işletmenin sahibi

TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı Elazığ için yardım kampanyası başlattı ve yaklaşık 51 milyon para toplandı. Elazığ için en büyük yardımı yapanlardan biri de Cemil Kazancı oldu. Peki Cemil Kazancı kimdir, aslen nereli, eşi Ayşe Kazancı kimdir ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı deprem felaketini yaşayan Elazığ için dün akşam yardım kampanyası başlattı ve rekor bir bağış toplandı. TV 8'deki canlı yayına bağlanan ve 2 milyon bağışlayan Cemil Kazancı sie merak konusu oldu. Peki Cemil Kazancı kimdir, aslen nereli eşi Ayşe Kazancı ve kızı Ecem Kazancı kimdir?

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasının dikkat çeken ismi Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemil Kazancı, baba tarafından aslen Rizelidir.

Çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup’un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde Serveti: 550 milyon dolar, kaynağı ise Kazancı Holding olarak açıklanmıştır.

Cemil Kazancı'nın kızı Ecem Kazancı Cenk Öztanık ile evli

Eşi Cook Shop Restaurant’ların sahibi iş kadını, Ayşe Kazancı’dır. Bu evliliğinden Ecem isminde bir kızı vardır.

Cemil Kazancı, Fenerbahçe WinWin kampanyası’nda Rize adına 5 bin forma bağışı yapan isim olmuştur.