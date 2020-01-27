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Akbank Elazığ ve Malatya depremzedelerinin kredi borcunu faizsiz 3 ay erteleyecek

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Akbank, Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini duyurdu. Ayrıca depremzedelerin ortak ATM kullanımı ve para transfer işlemlerinden 1 ay süreyle ücret alınmayacak.

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

3 ay faizsiz erteleme kolaylığı

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akbank, Elazığ depremi ardından zor günler geçiren bölgedeki bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor. Ayrıca KOBİ müşterilerinin de yine talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek.

"1 ay ücret alınmayacak'' 

Bunun yanı sıra; depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki Akbank şubelerinde müşterilerin tüm kanallardan yapacağı EFT, havale ve swift işlemleri ile bu şubelerdeki hesaplara gelen havalelerde 1 ay süresince göndericilerden ücret alınmayacak.

"Ortak ATM kullanımı da 1 ay ücretsiz olacak''

Ayrıca Elazığ şubelerindeki Akbank müşterilerinin ortak ATM kullanımları da yine 1 ay ücretsiz olacak. Bölgede kesintisiz hizmetlerini sürdüren Akbank, ayrıca deprem bölgesinde gezici şubesiyle de hizmetlerini destekliyor."

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