Elazığ depreminde hayatını kaybeden iki kişi son yolculuklarına uğurlandı

Duvak ve eşarp konuldu

Törene aile yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her iki tabutun üstüne eşarp, ayrıca 14 yaşındaki Sena Kahraman'ın tabutuna duvak konuldu.