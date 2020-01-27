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Adis Jahovic, en az 3 hafta yok

Antalyaspor’da, Makedon forvet Adis Jahovic’in 3 yada 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ise karşılaşan Antalyaspor’da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

3-4 hafta yok
Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Makedon forvetin 3 yada 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İlk golü atmıştı
Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26’ıncı dakikada ilk golünü kaydetmişti.

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