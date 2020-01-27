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Tuğçe Kazaz Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçladı

Yaptığı enteresan çıkışlarla sık sık gündeme gelen eski model Tuğçe Kazaz, bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesine gitmesini eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk hakkında büyük tepki çeken sözler kullanan Ünlü düşünür Tuğçe Kazaz, sürekli eleştirdiği Ekrem İmamoğlu'nu bu kez 'Şovdan şova koşmakla' suçladı.

"Çin’in Wuhan şehrini ziyaret etmesini bekliyoruz" 

Tuğçe Kazaz'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Şovdan şova koşan İmamoğlu‘nun son şovunu yapmak üzere #coronarvirus’ünün baş gösterdiği Çin’in Wuhan şehrini ziyaret etmesini bekliyoruz. Müthiş bir fırsat! Tüm dünya basınının gözü onda olur, böylece gözü açık da gitmez. İnsanlık için küçük ama şov dünyası için büyük bir adım!

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı partililer, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştu. İmamoğlu’nun talimatı üzerine deprem bölgesine, 158 personel ve 23 araçtan oluşan arama kurtarma ve yardım ekipleri gönderilmişti.

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