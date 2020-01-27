Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Anlaşma 1,5 yıllık

Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca belli oldu. Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Anlaşma 1,5 yıllık

Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, 47 yaşındaki teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

10 sezon top koşturdu

Beşiktaş alt yapısından yetişen Sergen Yalçın, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alıyor. Yalçın, 10 sezon top koşturduğu siyah-beyazlı takımda 309 Süper Lig maçına çıktı ve 87 gol attı.

Malatyaspor'dan ayrılmıştı

Bu sezon ligin ilk yarısında Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, devre arasında kulüpten ayrılmıştı.