Elazığ'daki arama kurtarma ekipleri helalleştikten sonra bölgeden ayrıldı

ELAZIĞ'da 41 vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan sarısıcı depremin arama kurtarma çalışmaları bitti. Canla başla çalışan ekipler birbirleriyle helalleştikten sonra bölgeden ayrıldı.

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik depremde, enkaz altında kalan son vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Son kişiye de ulaşılmasının ardından çalışmalara son verildi.

AFAD Başkanı: Son kişiye de ulaşıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

Helallik alıp dua ettiler

Arama kurtarma ekipleri, çalışmaların sonlanmasının ardından düzenlediği törende birbirlerinden helallik alıp dua ettiler.