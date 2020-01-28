Coronavirüs hızla yayılıyor önlemleri ise bakın neler
Son günlerde hızla yayılan ve ölümlere neden olan Coronavirüs önlemleri ile ilgili neler biliniyor? 2019-nCoV tarzı bir virüs nasıl ortaya çıkıyor? Nereden ve nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? İşte bütün bu soruların cevabı haberimizde...
Çin'de ortaya çıkan Koronavirüsle ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Virüse karşı önlemler hızla artarken Çin'den önemli bir adım geldi. Uzmanlar virüsle ilgili korkutan 'mutasyon' ve 'kuluçka' uyarılarında bulundu. Öte yandan ABD'den gelen son haberlerle endişeler biraz daha arttı. Ölü ve vaka sayısının hızla yükseldiği virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü de harekete geçti. İşte tüm detaylar...
Korkulan virüs
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği ve korktuğu bir virüs ailesini temsil ediyor. Bunlara koronavirüs ya da corona virüsü adı veriliyor.
Bu aileden türeyen diğer virüsler arasında SARS ve MERS de var. SARS, bulaştığı kişilerin yüzde 9'unun, MERS de yaklaşık yüzde 35'inin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Belirtileri neler?
BBC'nin aktardığına göre Çin'den yayılan bu koronavirüs türünün belirtileri herhangi bir grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna çok benziyor.