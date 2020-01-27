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Deprem şakası yaptığını söyleyen kişiye bakın kaç lira ceza kesildi!

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ta 110 itfaiye hattını arayarak 'evimiz yıkıldı' ihbarında bulunan, sonra da 'şaka' yaptığını söyleyen kişiye 235 lira cezai işlem uygulandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerin yanı sıra Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Dakikalar sonrası aradı

Depremden dakikalar sonra 112’yi arayıp 110’u bağlatan Hasan K. ‘Onikişubat ilçesi Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde evim yıkıldı’ diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Cezalar caydırıcı değil

İhbardan yaklaşık 15 dakika sonra 110’u arayan Hasan K. evinin yıkılmadığını ve şaka yaptığını söyledi.

Depremde asılsız ihbarda bulunan Hasan K. hakkında 235 lira idari para cezası uygulandı.

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