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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle görüşecek! Masada önemli konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekiller ile gruplar halinde bir araya gelerek iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşlerini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Masada önemli konular var

Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi.

Görüşlerini aktaracaklar

Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi.

Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor. 

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