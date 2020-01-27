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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikeptor kazasında kızı Giannaile yaşamını yitiren basketbolun efsane ismi Kobe Bryant için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanında insanları basketbolun eğlenceli dünyasına sokan basketbolun efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı çok üzgünüm. Bir basketbol taraftarı ve Türkiye'nin başkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunmak istiyorum" ifadeleri kullanıldı.

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