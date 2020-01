Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanında insanları basketbolun eğlenceli dünyasına sokan basketbolun efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı çok üzgünüm. Bir basketbol taraftarı ve Türkiye'nin başkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunmak istiyorum" ifadeleri kullanıldı.

I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl