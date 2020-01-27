Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgede görüldü. Virüsle ilgili bir açıklama yapan Dışişleri bakanlığı, Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bakanlık açıklamasında "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur" denildi.

"Virüs kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır"

Dışişleri Bakanlığından Çin'in Wuhan şehrine yönelik yapılan açıklamada, "Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır. Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür:

Konsolosluğun telefon numaraları verildi

Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29), Pekin Büyükelçiliği (+86 152 01 30 94 12, embassy.beijing@mfa.gov.tr), Hong Kong Başkonsolosluğu (+85 296 17 07 22, consulate.hongkong@mfa.gov.tr), Şanhay Başkonsolosluğu (+ 86 159 21 03 69 31, consulate.shanghai@mfa.gov.tr), Guanco Başkonsolosluğu (+86 181 27 83 49 07, consulate.guangzhou@mfa.gov.tr)" ifadelerine yer verildi.