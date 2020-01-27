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Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray’da 9’u Çinli işçi 3’ü Türk 12 kişi kornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü’de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

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