İsmail Saymaz deprem yardımları için yapılan o iftiraları çürüttü

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası gösterilen tüm iyi niyetli çabalara rağmen dedikoduların da ardı arkası kesilmedi. Bu bağlamda HDP'li belediyelerin yollamış olduğu yardımlar üzerinden de çeşitli spekülasyonlar yapıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek HDP’li Ergani Belediyesine ait yardımların neden geri çevrildiğini açıkladı.



Saymaz'ın yapmış olduğu açıklamalar, iddiaların ne kadar kötü niyetli olduğunu da ortaya koydu. Zira yardımların geri çevrilme nedeninin AFAD ile koordineli çalışılması yüzünden, karışıklığa yer vermeme adına yapılmış standart bir uygulama olduğu anlaşıldı. Bir başka çirkin iddia için de konuşan Saymaz; CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile konuştuğunu belirterek, Pötürge’nin üç Alevi köyüne yardım gitmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu aktardı.

İşte İsmail Saymaz'ın meseleyi tamamen aydınlatan o paylaşımları.

''İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım. Soylu, yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini söyledi. HDP’li Ergani Belediyesine ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini anlatan Soylu, Kars Belediyesinin ise kabul edildiğini belirtti.

Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşı n HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” diye konuştu.

Ardından HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile konuştum. Yardımları AFAD ile müdürlüğü ile birlikte topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile konuştum. Pötürge’nin üç Alevi köyüne yardım gitmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu, hepsine çadır ve battaniye dağıtıldığını söyledi. Hatta Kiraz, kardan ötürü gidilemeyen ve daha mağdur olan Sunni köylerin bulunduğunu ifade etti.

CHP’li Kiraz, Alevi köylerine ayrımcılık uygulandığı iddiasının sosyal medyada başlayıp yayıldığını ifade ederek, provokasyonlara karşı dikkatli olmak gerektiğini söyledi.''