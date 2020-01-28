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Elazığ'da hasar tespit çalışmaları başladı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede hasar gören evler, ekipler tarafından incelenmeye başladı. Duvarlardan alınan örnekler incelendikten sonra binaların hasar derecesi tespit edilecek.

Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi. Duvarlardan karot alınırken, röntgen çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak. Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar, kontrollü şekilde yıkılacak.

'Biz de kıl payı kurtulduk' 

Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturduğu binada hasar tespit çalışması yapılan Cahit Tekin, "Yıkılan binadakiler komşularımızdı. 45 yıllık komşularımdı benim. Hepsini tanıyordum, Allah rahmet eylesin. Biz de kıl payı kurtulduk. 10 saniye daha devam etseydi burası da yıkılmıştı yani. 45 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. Evde çatlaklar var, giremiyoruz" dedi.

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