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Empire State, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı

New York Empire State Binası, California'da helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden, efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı.

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. 

Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

Mor ve sarı renklerle ışıklandırıldı
New York Empire State Binası, efsane NBA oyuncusu için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı. 

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