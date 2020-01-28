HABER /  SPOR

İsmail Kartal: 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz

DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, “1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor karşısında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, “Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk yarı gerçekten doğru pozisyon alıp, doğru savunma yaptık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık. Yaptığımız değişiklik karşılığını buldu ve 1 golle öne geçtik. Oyunun son bölümüne kadar futbolcular verdiğim görevi gayet yerine getirdiler. Taktik ve disipline bağlı şekilde oynadık. Golden sonra birkaç tane daha pozisyonlarımız vardı. Doğru zamanda doğru pasları yapabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0’dan sonra ikinci golü de bulabilmek için şanslarımız vardı, bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz içinde Sivasspor’da iyi bir takım. İyi futbol oynuyor, güçlü futbolcuları var. Son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan 1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor’da bugün elinden geleni yaptı özellikle ikinci yarı. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi Almanya'ya da sıçradı
İstanbullulara vapur ulaşımında güzel haber! İBB Meclisi'nin kararı bekleniyor
LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygu yüklü veda mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisinin belediye başkanları deprem talimatı
Motorin ve benzinin litre fiyatında büyük indirim
Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da flaş ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltılar var
Rıza Çalımbay: 1 Puan galibiyet kadar önemli
Ahmet Davutoğlu açıldı: O güne kadar görevim AK Parti'yi ıslah etmekti
Ayça Çağla Altunkaya yaşı kaç Acun yeni sevgilisine kimdir?
Kerim Frei, FC Emmen’e kiraladı
İBB burs başvurusu yapma 2020 TC ile burs başvurusu yapma
Yorumlar