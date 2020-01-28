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Ankara'da flaş ByLock operasyonu: Çok sayıda gözaltılar var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını açıkladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik soruşturma kapsamında programı kullandığı ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlılardan 10'unu yakaladığı, diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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