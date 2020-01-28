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Ersun Yanal'ın ilham kaynağı Guardiola

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın, Jailson'u stoperde oynatmasının sırrı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de stoper transferi tartışılırken Brezilyalı Jailson'un performansı parmak ısırtıyor. Asıl görev yeri orta saha olan oyuncunun, Ersun Yanal tarafından stopere çekilmesi ilk başlarda çok tartışılırken, bu hamle Guardiola'nın Barcelona'da Mascherano, Manchester City'de ise Fernandinho ile yaptığı uygulamalarla büyük benzerlikler taşıyor.

Yanındaki stoperi rahatlatıyor
Sabah'ın haberine göre; hava topu konusunda zaafiyeti olsa da Jailson'un başarılı bir performans gösterdiğini kaydeden F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal, "Jailson topu iyi bir şekilde orta sahaya aktarıp yanındaki stoperi rahatlatıyor. Kısacası tam bir takım oyuncusu. Nerede görev verirseniz verin, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" şeklinde konuşuyor.

Örnekleri başarılı oldu
Liverpool'dan 6 numara olarak Barcelona'ya transfer olan Mascherano, Guardiola tarafından stopere çekildi. Kısa boylu olmasına rağmen 262 maça stoper çıktı ve son derece başarılı bir kariyer geçirdi. 2013'te Shakhtar'dan M.City'ye ön libero olarak transfer olan Fernandinho ise bu sezon görev yaptığı 26 resmi maçın tamamında Pep Guardiola tarafından stoperde kullanıldı.

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