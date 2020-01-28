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Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'dan flaş paylaşım

Beşiktaş'la el sıkışan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'la 1,5 yıllık anlaşmaya varan Sergen Yalçın, uzun bir aranın ardından yeniden yuvaya dönmüş olacak.

Çağdaş Atan'dan sürpriz paylaşım
Öte yandan bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Çağdaş Atan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar."


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