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Steven Nzonzi Fransa yolcusu

Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Nzonzi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmadı sağladı. Ancak Fransız kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Aralık ayından beri Galatasaray'da forma giymeyen 31 yaşındaki Steven Nzonzi, Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veren Rennes ile prensip anlaşmasına varan Nzonzi, kulüplerin mutabakata varmasını bekliyor.

Deneyimli futbolcunun maaşının tamamını ödemek istemeyen Rennes, Roma'dan bu konuda indirim bekliyor. Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan, Nzonzi ile ilgilendiklerini doğrularken, maddi detaylar nedeniyle henüz resmi bir hamle yapmadıklarını söyledi.

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