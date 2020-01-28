Fenerbahçe kabul etmedi Vedat Muriç için İngilizlerden çılgın rakam!
İNGİLTERE Premier Lig'de orta sıralarda yer alan bir takımın Vedat Muriç için yapılan çılgın rakamı teklifi Fenerbahçe beğenmedi.
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley, Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye 28 milyon euro'luk bir teklif yaptı ancak bu teklif sarı-lacivertli yönetimi tarafından yetersiz bulunarak kabul görmedi.
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Fransız Gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Steven Nzonzi'nin Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle Vodafone Park'ta bir araya gelen 47 yaşındaki Sergen Yalçın 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
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Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen’e kiraladı.
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