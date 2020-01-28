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TSK'dan uzun bir aranın ardından Suriye sınırına tank sevkiyatı

Son olarak Barış Pınarı Harekatı nedeniye sınır birliklerine tank sevkiyatı yapan TSK, son günlerde Suriye'deki terör saldırılarının artmasıyla birlikte bir kez daha sınıra tank sevkiyatı yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

Reyahanlı'ya gittiler

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

Takviye için yollandı 

Askeri araçların, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

Terör örgütleri saldırıyor 

Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti. İdlib'de ise Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

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