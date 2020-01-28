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Manisa ve Elazığ'da arka arkaya deprem! AFAD son depremi açıkladı

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 08.59'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem 11.8 kilometre derinlikte meydana geldi.

Manisa'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 10.02'de 3.6 büyüklüğünde deprem geldiğini duyurdu. Kandilli'nin yayınladığı son depremler şöyle:

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