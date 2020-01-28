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Suudi kraliyetinin bastırdığı İbranice Kuran'ı Kerim'de 300 hata iddiası

Suudi Arabistan’a bağlı Kral Fehd Akademisince basılan Kur’an-ı Kerim’in İbranicesinin sonunda Hz. Muhammed'in ismi geçen peygamberler fihristine alınmadığı ortaya çıktı. Kitapta 300 farklı hata yapıldığı iddia ediliyor,

İsrail ile yakın ilişki içindeki Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı’nın Kur’an-ı Kerim’i tahrif ederek İsrail’le daha fazla yakınlık kurmak istediği belirtiliyor.

Korkunç hatalar

Skandalı İsrail çalışmaları uzmanı Alaaddin Ahmed ortaya çıkardı. Ahmed, “Dünya genelinde Mushaf-ı Şerif’in basımından sorumlu Kral Fehd Akademisince tetkiki yapılan Kur’an-ı Kerim’in tercüme nüshaları İslam akidesine dokunan facia hatalar taşıyor” dedi. Ahmed, “İlk hata, daha ilk sayfada başlıyor ve Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Mübeccel olarak tercüme edilmiş” diye konuştu.

İsra Suresi’nde ‘Mescid’i çıkarıp ‘Heykel’i eklediler

Buna göre, kursal kitabımızın İbranice tercümesinde İsra Suresi’nin 7’nci ayetinde geçen “(…) Daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler (…)” ifadesindeki mescid kelimesi yerine 'heykel' kelimesi kullanılmış. Kur’an-ı Kerim ayetindeki bu tahrifin, Siyonistlerin inancına paralellik arzetmesi ise dikkat çekti. Siyonistlere göre, Mescid’i Aksa’nın altında ‘Süleyman heykeli’ bulunuyor.

Hz. Muhammed'in ismini yazmadılar!

Suud’un İbranice Kur’an-ı Kerim tercümesinde Hz. Muhammed’in isminin de kitabın sonundaki ismi geçen peygamberler fihristine alınmadığı ortaya çıktı. Yine İsmail peygamber’in de isminin geçtiği ayetten isminin çıkarıldığı öğrenildi.

Ayetleri farklı şekilde tercüme etmişler

Ahmed, ayrıca çok sayıda müteşabih ayetin anlaşılmaz bir şekilde farklı anlamlara gelecek şekilde tercüme edilmiş olduğunu belirtti. Toplamda İbranice mealde 300 hatanın yer aldığı ifade edildi.

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