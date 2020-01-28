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İstanbul'da yürek sızlatan kaza! 3 at telef oldu atın biri ön camdan böyle girdi

İSTABUL’da yol kenarında başıboş gezen 3 at otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Atlardan birisi çarpan aracın ön camından içeri girdi. Feci kazada araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı.

Kaza saat 06.30’da Silivri İlçesi E-5 Kumburgaz-Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Fikrettin Mermer yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarında bulunan başıboş 3 ata çarpı. Çarpmanın şiddeti ile savrulana atlar olay yerinde telef oldu.

Ön camdan içeriye girdi

Atlardan birisi ise aracın ön camını kırarak içeri girdi. Araç sürüsü Fikrettin Mermer ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, telef olan atlar ile aracı olay yerinden kaldırdı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Trafik akışı atların ve aracın kaldırılması ile normale döndü.

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