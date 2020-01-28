FIFA Cüneyt Çakır'ın kalemini kırdı

Türkiye'de neredeyse tartışmasız maçı olmayan Cüneyt Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakem listesinde yer almadı.

Türkiye'de yönettiği maçlarda verdiği skandal kararlar nedeniyle kulüplerin hedefinde yer alan hakem Cüneyt Çakır'ın bileti kesildi. Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı.

Liste dışı kaldı

Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği skandal kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi.

2022 Dünya Kupası'nda yok

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her hangi bir açıklama yapılmazken, listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA'nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır'ın yer almayacağı öğrenildi.

Bünyamin Gezer de doğruladı

Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır'ın 2022 Dünya Kupası'nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, "Cüneyt Çakır'ın Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR'a gitmesinin başka izahı olamaz" ifadelerini kullandı.

Çakır'a büyük maç verdirmedi

Cüneyt Çakır, 13 Ekim'de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya– Avusturya maçını yönetti. Bu maçta da skandal kararlara imza atan Çakır'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Slovenya-Avusturya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA'nın Sloven Başkanı Ceferin'in Cüneyt Çakır'a büyük maç verdirmediği iddia edildi.

Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı

EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır'ı gözlemci de raporuna "Hatalı" diye yazdı. Slovenya'nın 1-0'lık yenilgisinden Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır'ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya'nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı.

Cüneyt Çakır'ı suçlamıştı

Buna UEFA Başkanı Ceferin'in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail'e verdiği röportajda "EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır'ın büyük hatası yüzünden kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.