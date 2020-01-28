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Ekrem İmamoğlu Elazığ depremi diye gitti Erzurum'da kayakta çıktı

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Elazığ'a giden yardımlara göz kulak olması için deprem bölgesine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı ve çok eleştirildiği bir eylemini tekrarladı.

Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren Ekrem İmamoğlu'nun deprem turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli'nin kominist başkanı Maçoğlu'nun yanı oldu. İmamoğlu'nun kominist başkanla çekildiği fotoğrafa eleştiri yağmuru devam ederken bu kez de kayak merkezinde olduğu anlaşıldı.

Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan hatta 'Bana Tatil yapmak da yakışıyor' diyen Ekrem İmamoğlu fırsatı yine kaçırmadı.

İmamoğlu: Burası çok güzel

Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, “Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin” dedi.

Erzurum'da lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu'nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Palandökende karın keyfini çıkaran tatilciler Ekrem İmamoğl'nu kayak merkezinde görünce fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler. İmamoğlu'yla fotoğraf çekilen vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarının altında ''Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğı belli...'' yazarak gerçeği ortaya çıkardı. Yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.

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Foto Galeri Ekrem İmamoğlu tatil yaptığı kayak merkezinden fotoğraflar paylaştı Galeriye Gözat
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