Ekrem İmamoğlu kar tatilinde çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor onları ziyarete geldim

"İstanbul depremi için çalışıyoruz"

Palandöken'i çok beğendiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da iki gün kaldıktan sonra Erzurum'a geldiklerini söyledi. Çocuklarının daha önce Palandöken'e geldiğini, eşi ve kendisinin de Elazığ ziyareti sonrası Erzurum'da olduğunu belirten İmamoğlu, "Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum'a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüzbinlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ'da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabi daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız" dedi.