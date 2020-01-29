Ekrem İmamoğlu kar tatilinde çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor onları ziyarete geldim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle kar tatilini Palandöken kayak tesislerinde geçirdi. İmamoğlu, "Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum'a.
Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösteren Ekrem İmamoğlu'nun deprem incelemesi kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde aldı. İmamoğlu'nun Deprem felaketinin yaşandığı bir sırada tatile çıkması eleştiri konusu oldu.
"Ülkemizin her köşesi başka bir cennet"
Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak yanıt verdi. İmamoğlu, Twitter hesabında "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" ifadelerine yer verdi.
İmamoğlu: Burası çok güzel
Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, “Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin” dedi.
"İstanbul depremi için çalışıyoruz"
Palandöken'i çok beğendiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da iki gün kaldıktan sonra Erzurum'a geldiklerini söyledi. Çocuklarının daha önce Palandöken'e geldiğini, eşi ve kendisinin de Elazığ ziyareti sonrası Erzurum'da olduğunu belirten İmamoğlu, "Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum'a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüzbinlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ'da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabi daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız" dedi.