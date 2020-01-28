Motorin ve benzinde büyük indirim! Bir indirim daha geliyor

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş indirime gidildi. Yeni bir indirim daha bekleniyor o indirim de bu gece uygulanacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugün uygulamaya giren söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı.

Motorinde litre başına indirimden kalan 2 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulması için kullanıldı.

İstanbul'da motorin ortalama 6,35 liraya indi

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,62 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,56 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,63 liradan 6,42 liraya indi.

Ankara'da ortalama 7,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 7,05 liradan 6,82 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 6,91 liraya düştü.

İkinci indirim bu gece bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 13, benzinin litre fiyatında ise 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha geliyor. Buna göre benzinin litre fiyatında 9 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 13 kuruşluk bir indirim yapılacak. Söz konusu indirimler pompa fiyatlarına da yansıyacak.



Benzin İstanbul'da 6.70'e inecek

Gece yarısında itibaren geçerli olması beklenen indirimin ardından İstanbul’da benzinin litre satış fiyatı ortalama 6,70 liraya, Ankara’da 6,80 liraya, İzmir’de 6,81 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul’da ortalama 6,19 liraya, Ankara’da 6,26 liraya ve İzmir’de 6,27 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.