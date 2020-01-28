Aksaray'da son dakika koronavirüs alarmı çalışanlara maske dağıldı

ÇİN 'de görülen ve 106 kişiyi öldüren virüs büyük korku yarattı. Virüsün Almanya'ya bulaşmasından sonra Türkiye'de de alarm durumuna geçildi. Aksaray'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 10 Çinli turist gözetim altına alındı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

AKSARAY 'da öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'corona virüsü' şüphesi ile tedbir amaçlı gözetim altında tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Kapadokya gezisi kapsamında dün Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1’i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi’nin acil servisine geldi.

Tedbir amaçlı gözlem altına alındılar

Çin’de görülen corona virüsü nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

Çalışanlara maske dağıtıldı

Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amacıyla hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Hastanedeki 12 kişi, bugün ise intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde özel bölüme alındı. Aksaray Valisi Ali Mantı, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, turistlerin ve temasta oldukları şoför ve rehberin gözetim altında olduğunu açıkladı.

24 saat kontrol altındalar

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da gözlem altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu, 24 saat kontrol altında tutulacaklarını, bakanlığa gönderilen kan tahlillerinde olumsuz sonuç çıkmazsa taburcu edileceklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.