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Katar'da hükümet krizi! Başbakan istifasını verdi emir yenisi atadı

KATAR başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani istifa etti. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Katar Emiri'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.

Katar’da başbakan değişti… Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad as-Sani, mevcut başbakanın istifasını sunduğunu ve bunu kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Abdullah bin Nasır es-Sani’nin istifasını kabul ettiğini duyuran Katar Emiri, yeni başbakan olarak Şeyh Halid bin Halife bin Abdülaziz es-Sani’yi atadığını açıkladı.

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